توكنوميكس Viction Bridged USDT (USDT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Viction Bridged USDT (USDT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Viction Bridged USDT (USDT) Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility. الموقع الرسمي: https://arken.ag/bridge اشتر USDT الآن!

توكنوميكس Viction Bridged USDT (USDT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Viction Bridged USDT (USDT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 78.08K $ 78.08K $ 78.08K إجمالي العرض: $ 78.08K $ 78.08K $ 78.08K العرض المتداول: $ 78.08K $ 78.08K $ 78.08K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 78.08K $ 78.08K $ 78.08K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.494536 $ 0.494536 $ 0.494536 السعر الحالي: $ 0.999918 $ 0.999918 $ 0.999918 معرفة المزيد عن سعر Viction Bridged USDT (USDT)

توكنوميكس Viction Bridged USDT (USDT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Viction Bridged USDT (USDT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDT، استكشف السعر المباشر لتوكن USDT!

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