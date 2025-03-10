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سعر Viction Bridged USDT (USDT) المباشر لليوم هو USD 1.013 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 165.24K . يتم تحديث سعر USDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Viction Bridged USDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.93K - تغيير سعر Viction Bridged USDT خلال اليوم هو +2.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 164.51K

أداء سعر Viction Bridged USDT (USDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Viction Bridged USDT مقابل USD هو $ +0.0231831 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Viction Bridged USDT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Viction Bridged USDT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Viction Bridged USDT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0231831 +2.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Viction Bridged USDT (USDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Viction Bridged USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.904075$ 0.904075 $ 0.904075 24 ساعة مرتفع $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 عالية طوال الوقت $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) +2.34% تغير السعر (7 أيام) +1.38%

معلومات سوق Viction Bridged USDT (USDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: