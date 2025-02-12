سعر ViCA (VICA)
سعر ViCA (VICA) المباشر لليوم هو USD 0.00120497. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VICA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ViCA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.43K
- تغيير سعر ViCA خلال اليوم هو -6.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ViCA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ViCA مقابل USD هو $ -0.0009038945 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ViCA مقابل USD هو $ -0.0010254756 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ViCA مقابل USD هو $ -0.01560177380664247 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.22%
|30 يوم
|$ -0.0009038945
|-75.01%
|60 يوم
|$ -0.0010254756
|-85.10%
|90 يوم
|$ -0.01560177380664247
|-92.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ViCA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.30%
-6.22%
-48.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ViCA is an Ethereum-based token that has introduced the concept of Noflation for virtual assets, where the token will have a limited supply and the token value will increase over the time due to trust factor and scarcity in the market. The profit sharing model for ViCA is based on the arbitrage trading which will be done between Binance and Upbit. The revenue generated from arbitrage trading will be partly used to buy-back token from the market and the rest will be invested in the token’s basic trading seed money for gaining compound interest. As time goes, the basic seed will greatly increase and ViCA participants will enjoy token price margin increased due to principle of scarcity.
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