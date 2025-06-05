سعر VibrantX (VIBE)
سعر VibrantX (VIBE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VIBE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VibrantX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20
- تغيير سعر VibrantX خلال اليوم هو -3.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر VibrantX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VibrantX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VibrantX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VibrantX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.37%
|30 يوم
|$ 0
|-41.98%
|60 يوم
|$ 0
|-79.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VibrantX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-3.37%
-18.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VibrantX, officially backed by Aptos, is your one-stop shop for a comprehensive DeFi experience. We're dedicated to providing high-yield investment strategies and complete portfolio management tools, simplifying your journey into decentralized finance. Through a set of investment strategies secured and enforced by smart contracts, VibrantX maximizes the user rewards from various liquidity pools (LPs), automated market-making (AMM) projects, and other yield farming opportunities in the Aptos DeFi ecosystem. In addition, VibrantX offers Portfolio Management, allowing users to holistically manage their assets and activity in one place, from wallet performance to DeFi position summary.
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