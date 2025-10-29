معلومات سعر Vibing Cat Coin (VIBECOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00210965$ 0.00210965 $ 0.00210965 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.12% تغير السعر (1يوم) -15.58% تغير السعر (7 أيام) +18.47% تغير السعر (7 أيام) +18.47%

سعر Vibing Cat Coin (VIBECOIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VIBECOIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVIBECOIN على الإطلاق هو $ 0.00210965، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VIBECOIN +2.12% على مدار الساعة الماضية، -15.58% على مدار 24 ساعة، و +18.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Vibing Cat Coin (VIBECOIN)

القيمة السوقية $ 307.96K$ 307.96K $ 307.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 307.96K$ 307.96K $ 307.96K إمداد دورة التداول 999.62M 999.62M 999.62M إجمالي العرض 999,623,796.2305439 999,623,796.2305439 999,623,796.2305439

القيمة السوقية الحالية لـ Vibing Cat Coin هي $ 307.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VIBECOIN يبلغ 999.62M، مع إجمالي عرض 999623796.2305439. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 307.96K.