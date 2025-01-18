سعر Vibing (VBG)
سعر Vibing (VBG) المباشر لليوم هو USD 0.124595. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VBG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vibing الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.10K
- تغيير سعر Vibing خلال اليوم هو +4.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vibing مقابل USD هو $ +0.00574855 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vibing مقابل USD هو $ -0.0783555403 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vibing مقابل USD هو $ -0.0860991943 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vibing مقابل USD هو $ -0.25973237713463666 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00574855
|+4.84%
|30 يوم
|$ -0.0783555403
|-62.88%
|60 يوم
|$ -0.0860991943
|-69.10%
|90 يوم
|$ -0.25973237713463666
|-67.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vibing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
+4.84%
-43.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vibing is a Web3.0 personal homepage built entirely on blockchain technology.It’s a complete platform for personal data generation and integration.Vibing is the startingpoint for people looking to access the Web3 network,the checkpoint for entering the metaverse.
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