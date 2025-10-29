سعر Vibey Turtle المباشر اليوم هو 0.00023124 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VIBEY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VIBEY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Vibey Turtle المباشر اليوم هو 0.00023124 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VIBEY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VIBEY بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن VIBEY

معلومات سعر VIBEY

الوثيقة البيضاء لـ VIBEY

الموقع الرسمي لـ VIBEY

اقتصاد توكن VIBEY

توقعات سعر VIBEY

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Vibey Turtle

سعر Vibey Turtle (VIBEY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 VIBEY إلى USD:

$0.00023125
$0.00023125$0.00023125
-14.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Vibey Turtle (VIBEY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:58:27 (UTC+8)

معلومات سعر Vibey Turtle (VIBEY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00015884
$ 0.00015884$ 0.00015884
24 ساعة منخفض
$ 0.00034754
$ 0.00034754$ 0.00034754
24 ساعة مرتفع

$ 0.00015884
$ 0.00015884$ 0.00015884

$ 0.00034754
$ 0.00034754$ 0.00034754

$ 0.0007707
$ 0.0007707$ 0.0007707

$ 0.00006775
$ 0.00006775$ 0.00006775

-6.64%

-14.16%

+203.97%

+203.97%

سعر Vibey Turtle (VIBEY) في الوقت الحقيقي هو $0.00023124. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VIBEY بين أدنى سعر $ 0.00015884 وأعلى سعر $ 0.00034754، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVIBEY على الإطلاق هو $ 0.0007707، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00006775.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VIBEY -6.64% على مدار الساعة الماضية، -14.16% على مدار 24 ساعة، و +203.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Vibey Turtle (VIBEY)

$ 222.69K
$ 222.69K$ 222.69K

--
----

$ 222.69K
$ 222.69K$ 222.69K

963.01M
963.01M 963.01M

963,007,798.352082
963,007,798.352082 963,007,798.352082

القيمة السوقية الحالية لـ Vibey Turtle هي $ 222.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VIBEY يبلغ 963.01M، مع إجمالي عرض 963007798.352082. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 222.69K.

سجل سعر Vibey Turtle (VIBEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vibey Turtle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vibey Turtle مقابل USD هو $ +0.0003139064 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vibey Turtle مقابل USD هو $ +0.0000483061 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vibey Turtle مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-14.16%
30 يوم$ +0.0003139064+135.75%
60 يوم$ +0.0000483061+20.89%
90 يوم$ 0--

ما هو Vibey Turtle ( VIBEY )

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Vibey Turtle (VIBEY)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Vibey Turtle (USD)

كم ستكون قيمة Vibey Turtle (VIBEY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Vibey Turtle (VIBEY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Vibey Turtle.

تحقق الآن من توقعات سعر Vibey Turtle!

عملة VIBEY إلى العملات المحلية

توكنوميكس Vibey Turtle (VIBEY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Vibey Turtle (VIBEY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VIBEY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Vibey Turtle (VIBEY)

كم يساوي Vibey Turtle (VIBEY) اليوم؟
سعر VIBEY المباشر في USD هو USD 0.00023124، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VIBEY إلى USD الحالي؟
سعر VIBEY إلى USD الحالي هو $ 0.00023124. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Vibey Turtle ؟
القيمة السوقية لعملة VIBEY هي $ 222.69K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VIBEY؟
العرض المتداول لتوكن VIBEY هو 963.01M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VIBEY؟
حقق VIBEY سعرًا قياسيًا قدره 0.0007707 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VIBEY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00006775 VIBEY.
ما هو حجم تداول VIBEY؟
حجم تداول VIBEY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع VIBEY هذا العام؟
قد يرتفع VIBEY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VIBEY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:58:27 (UTC+8)

تحديثات Vibey Turtle (VIBEY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,859.78
$112,859.78$112,859.78

-1.55%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,992.06
$3,992.06$3,992.06

-2.55%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04163
$0.04163$0.04163

-10.35%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.33
$196.33$196.33

-1.29%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1400
$3.1400$3.1400

-18.59%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,992.06
$3,992.06$3,992.06

-2.55%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,859.78
$112,859.78$112,859.78

-1.55%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.33
$196.33$196.33

-1.29%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6421
$2.6421$2.6421

+0.23%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19394
$0.19394$0.19394

-2.91%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.11640
$0.11640$0.11640

+5,720.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003999
$0.00003999$0.00003999

+515.23%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.201
$2.201$2.201

+193.46%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000407
$0.000000000000000000000407$0.000000000000000000000407

+139.41%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000188
$0.0000000188$0.0000000188

+118.60%