سعر Vexor Terminal اليوم

السعر المباشر لمشروع Vexor Terminal (VT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VT.

يحتل Vexor Terminal حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,311، مع عرض متداول قدره 100.00B VT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VT بمقدار -0.26% خلال الساعة الماضية و-1.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Vexor Terminal (VT)

القيمة السوقية $ 21.31K$ 21.31K $ 21.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.31K$ 21.31K $ 21.31K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vexor Terminal هي $ 21.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VT يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.31K.