سعر Vetter Skylabs (VSL)
سعر Vetter Skylabs (VSL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VSL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vetter Skylabs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.72
- تغيير سعر Vetter Skylabs خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vetter Skylabs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vetter Skylabs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vetter Skylabs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vetter Skylabs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-9.38%
|60 يوم
|$ 0
|-7.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vetter Skylabs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Skylabs is powered by its native BEP-20 token (VSL) and houses two independently functioning launchpad platforms — Launchpad and Vsale. Stakers of VSL get allocations in Launchpad projects and royalties from shared revenue generated from the VSL buy-sell tax and launchpads. Stakers receive 100% of the VSL buy tax and 33.33% of the sell tax, as well as 20% of revenue generated from both Launchpads. Only VSL stakers can participate in top-tier projects launching off Skylabs Launchpad. Vsale follows the standard “open launch” model giving developers a hub to launch projects to the public while locking liquidity. The founding team consists of Robyn Linn, Mike Klinger and Jeremy James. All with years of experience in cryptocurrency projects.
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