توكنوميكس VetMe (VETME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VetMe (VETME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VetMe (VETME) VetMe is a blockchain-based vetting and escrow service that aims to provide a platform for professionals to conduct transactions securely. The company has released a beta version of its peer-to-peer escrow service and a prototype of its over-the-counter trading platform. The VetMe token can be used for staking, which will earn holders a share of the platform's profits, and for paying zero fees on the platform. Holding a certain amount of tokens will also unlock premium features in the future. The VetMe token can be used for P2P escrow service for crypto users, OTC escrow service for traders, and KYC service for users to verify the identity of their clients. الموقع الرسمي: https://vetmeblock.com اشتر VETME الآن!

توكنوميكس VetMe (VETME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VetMe (VETME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 342.06K $ 342.06K $ 342.06K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 977.33M $ 977.33M $ 977.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 350.00K $ 350.00K $ 350.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00537621 $ 0.00537621 $ 0.00537621 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00035016 $ 0.00035016 $ 0.00035016 معرفة المزيد عن سعر VetMe (VETME)

توكنوميكس VetMe (VETME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VetMe (VETME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VETME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VETME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VETME، استكشف السعر المباشر لتوكن VETME!

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