سعر VetMe (VETME)
سعر VetMe (VETME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 536.65K. يتم تحديث سعر VETME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VetMe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 544.27
- تغيير سعر VetMe خلال اليوم هو -0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 977.33M
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خلال اليوم، كان سعر VetMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VetMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VetMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VetMe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.62%
|30 يوم
|$ 0
|+11.16%
|60 يوم
|$ 0
|-26.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VetMe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.56%
-0.62%
-23.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VetMe is a blockchain-based vetting and escrow service that aims to provide a platform for professionals to conduct transactions securely. The company has released a beta version of its peer-to-peer escrow service and a prototype of its over-the-counter trading platform. The VetMe token can be used for staking, which will earn holders a share of the platform's profits, and for paying zero fees on the platform. Holding a certain amount of tokens will also unlock premium features in the future. The VetMe token can be used for P2P escrow service for crypto users, OTC escrow service for traders, and KYC service for users to verify the identity of their clients.
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