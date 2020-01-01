توكنوميكس Veterans for the Cause (VETS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Veterans for the Cause (VETS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Veterans for the Cause (VETS) Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives. الموقع الرسمي: https://vetsforthecause.com اشتر VETS الآن!

توكنوميكس Veterans for the Cause (VETS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Veterans for the Cause (VETS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.073523 $ 0.073523 $ 0.073523 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04060308 $ 0.04060308 $ 0.04060308 السعر الحالي: $ 0.051143 $ 0.051143 $ 0.051143 معرفة المزيد عن سعر Veterans for the Cause (VETS)

توكنوميكس Veterans for the Cause (VETS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Veterans for the Cause (VETS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VETS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VETS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VETS، استكشف السعر المباشر لتوكن VETS!

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