سعر Veterans for the Cause (VETS)
سعر Veterans for the Cause (VETS) المباشر لليوم هو USD 0.062581. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.26M. يتم تحديث سعر VETS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Veterans for the Cause الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Veterans for the Cause خلال اليوم هو -1.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Veterans for the Cause مقابل USD هو $ -0.0010632741079505 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Veterans for the Cause مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Veterans for the Cause مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Veterans for the Cause مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0010632741079505
|-1.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Veterans for the Cause: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-1.67%
-10.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.
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