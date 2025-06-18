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سعر Veterans for the Cause (VETS) المباشر لليوم هو USD 0.062581 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.26M . يتم تحديث سعر VETS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Veterans for the Cause الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Veterans for the Cause خلال اليوم هو -1.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Veterans for the Cause (VETS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Veterans for the Cause مقابل USD هو $ -0.0010632741079505 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Veterans for the Cause مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Veterans for the Cause مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Veterans for the Cause مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0010632741079505 -1.67% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Veterans for the Cause (VETS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Veterans for the Cause: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.059005$ 0.059005 $ 0.059005 24 ساعة مرتفع $ 0.064562$ 0.064562 $ 0.064562 عالية طوال الوقت $ 0.073523$ 0.073523 $ 0.073523 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) -1.67% تغير السعر (7 أيام) -10.14%

معلومات سوق Veterans for the Cause (VETS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: