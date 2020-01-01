توكنوميكس Vestra DAO (VSTR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vestra DAO (VSTR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vestra DAO (VSTR) VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem. الموقع الرسمي: https://vestradao.com/ الوثيقة البيضاء: https://vestradao.com/downloads/WhitepaperEN.pdf اشتر VSTR الآن!

توكنوميكس Vestra DAO (VSTR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vestra DAO (VSTR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.45M $ 10.45M $ 10.45M إجمالي العرض: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B العرض المتداول: $ 1.42B $ 1.42B $ 1.42B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 368.32M $ 368.32M $ 368.32M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01653066 $ 0.01653066 $ 0.01653066 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00143796 $ 0.00143796 $ 0.00143796 السعر الحالي: $ 0.00734092 $ 0.00734092 $ 0.00734092 معرفة المزيد عن سعر Vestra DAO (VSTR)

توكنوميكس Vestra DAO (VSTR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vestra DAO (VSTR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VSTR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VSTR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VSTR، استكشف السعر المباشر لتوكن VSTR!

توقعات سعر VSTR هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه VSTR؟ تجمع صفحة توقعات أسعار VSTR الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر VSTR الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!