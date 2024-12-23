سعر Vestra DAO (VSTR)
سعر Vestra DAO (VSTR) المباشر لليوم هو USD 0.00766542. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.14M. يتم تحديث سعر VSTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vestra DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.61K
- تغيير سعر Vestra DAO خلال اليوم هو -2.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.45B
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خلال اليوم، كان سعر Vestra DAO مقابل USD هو $ -0.000175034929336715 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vestra DAO مقابل USD هو $ -0.0034176298 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vestra DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vestra DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000175034929336715
|-2.23%
|30 يوم
|$ -0.0034176298
|-44.58%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vestra DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.67%
-2.23%
-7.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem.
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