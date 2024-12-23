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سعر Vestra DAO (VSTR) المباشر لليوم هو USD 0.00766542 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.14M . يتم تحديث سعر VSTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vestra DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.61K - تغيير سعر Vestra DAO خلال اليوم هو -2.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.45B

أداء سعر Vestra DAO (VSTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vestra DAO مقابل USD هو $ -0.000175034929336715 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vestra DAO مقابل USD هو $ -0.0034176298 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vestra DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vestra DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000175034929336715 -2.23% 30 يوم $ -0.0034176298 -44.58% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vestra DAO (VSTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vestra DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00755074$ 0.00755074 $ 0.00755074 24 ساعة مرتفع $ 0.00797201$ 0.00797201 $ 0.00797201 عالية طوال الوقت $ 0.01653066$ 0.01653066 $ 0.01653066 تغير السعر (1 ساعة) +0.67% تغير السعر (1يوم) -2.23% تغير السعر (7 أيام) -7.22%

معلومات سوق Vestra DAO (VSTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: