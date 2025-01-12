سعر Vestige (VEST)
سعر Vestige (VEST) المباشر لليوم هو USD 0.03999995. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VEST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vestige الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.65K
- تغيير سعر Vestige خلال اليوم هو +2.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vestige مقابل USD هو $ +0.0011451 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vestige مقابل USD هو $ +0.0154911846 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vestige مقابل USD هو $ +0.1071995180 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vestige مقابل USD هو $ +0.029592148708461568 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0011451
|+2.95%
|30 يوم
|$ +0.0154911846
|+38.73%
|60 يوم
|$ +0.1071995180
|+268.00%
|90 يوم
|$ +0.029592148708461568
|+284.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vestige: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.60%
+2.95%
-8.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vestige (previously TinyChart) is the most reliable data platform for Algorand assets, integrating multiple data sources into easy to digest asset pages. It allows traders to find new ASA's as well as monitor their value. The platform continuously improves with new features and integrates new AMMs. Vestige token is an utility token used for access to premium features.
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