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سعر Vested XOR (VXOR) المباشر لليوم هو USD 0.00346366 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VXOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vested XOR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Vested XOR خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Vested XOR (VXOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vested XOR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vested XOR مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vested XOR مقابل USD هو $ +0.0005350928 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vested XOR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ +0.0005350928 +15.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vested XOR (VXOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vested XOR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 5,716.33$ 5,716.33 $ 5,716.33 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Vested XOR (VXOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: