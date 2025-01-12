سعر Vested XOR (VXOR)
سعر Vested XOR (VXOR) المباشر لليوم هو USD 0.00346366. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VXOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vested XOR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Vested XOR خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vested XOR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vested XOR مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vested XOR مقابل USD هو $ +0.0005350928 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vested XOR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ +0.0005350928
|+15.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vested XOR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
vXOR is vested XOR. It is called vested XOR because it is “turned into” XOR over time by taking a part of the daily burned XOR amount and buying back and burning vXOR. As it eventually can be turned into XOR, it is a companion token. All new vXOR has to be backed by output and will be created by on-chain governance, voted on by XOR token holders. 99% of the daily remint of XOR is proposed to buy back and burn vXOR.
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