سعر Vesta Stable (VST)
سعر Vesta Stable (VST) المباشر لليوم هو USD 0.99951. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12K. يتم تحديث سعر VST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vesta Stable الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.78
- تغيير سعر Vesta Stable خلال اليوم هو +0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.12K
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خلال اليوم، كان سعر Vesta Stable مقابل USD هو $ +0.00197755 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vesta Stable مقابل USD هو $ +0.8260464388 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vesta Stable مقابل USD هو $ -0.0001679176 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vesta Stable مقابل USD هو $ -0.001302254555529 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00197755
|+0.20%
|30 يوم
|$ +0.8260464388
|+82.65%
|60 يوم
|$ -0.0001679176
|-0.01%
|90 يوم
|$ -0.001302254555529
|-0.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vesta Stable: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.20%
+0.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vesta Stable is the native USD-pegged stablecoin of Vesta Finance.
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