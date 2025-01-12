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سعر Vesta Stable (VST) المباشر لليوم هو USD 0.99951 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12K . يتم تحديث سعر VST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vesta Stable الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.78 - تغيير سعر Vesta Stable خلال اليوم هو +0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.12K

أداء سعر Vesta Stable (VST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vesta Stable مقابل USD هو $ +0.00197755 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vesta Stable مقابل USD هو $ +0.8260464388 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vesta Stable مقابل USD هو $ -0.0001679176 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vesta Stable مقابل USD هو $ -0.001302254555529 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00197755 +0.20% 30 يوم $ +0.8260464388 +82.65% 60 يوم $ -0.0001679176 -0.01% 90 يوم $ -0.001302254555529 -0.13%

تحليل سعر Vesta Stable (VST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vesta Stable: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.997298$ 0.997298 $ 0.997298 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.20% تغير السعر (7 أيام) +0.12%

معلومات سوق Vesta Stable (VST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: