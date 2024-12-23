سعر Vesta Finance (VSTA)
سعر Vesta Finance (VSTA) المباشر لليوم هو USD 0.060348. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.35M. يتم تحديث سعر VSTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vesta Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.58
- تغيير سعر Vesta Finance خلال اليوم هو -1.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 22.44M
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خلال اليوم، كان سعر Vesta Finance مقابل USD هو $ -0.00112201066277655 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vesta Finance مقابل USD هو $ -0.0385004790 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vesta Finance مقابل USD هو $ -0.0390453189 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vesta Finance مقابل USD هو $ -0.1336690824640173 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00112201066277655
|-1.82%
|30 يوم
|$ -0.0385004790
|-63.79%
|60 يوم
|$ -0.0390453189
|-64.70%
|90 يوم
|$ -0.1336690824640173
|-68.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vesta Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.82%
-42.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin.
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