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سعر Vesta Finance (VSTA) المباشر لليوم هو USD 0.060348 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.35M . يتم تحديث سعر VSTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vesta Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.58 - تغيير سعر Vesta Finance خلال اليوم هو -1.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 22.44M

أداء سعر Vesta Finance (VSTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vesta Finance مقابل USD هو $ -0.00112201066277655 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vesta Finance مقابل USD هو $ -0.0385004790 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vesta Finance مقابل USD هو $ -0.0390453189 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vesta Finance مقابل USD هو $ -0.1336690824640173 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00112201066277655 -1.82% 30 يوم $ -0.0385004790 -63.79% 60 يوم $ -0.0390453189 -64.70% 90 يوم $ -0.1336690824640173 -68.89%

تحليل سعر Vesta Finance (VSTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vesta Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.060285$ 0.060285 $ 0.060285 24 ساعة مرتفع $ 0.062119$ 0.062119 $ 0.062119 عالية طوال الوقت $ 6.47$ 6.47 $ 6.47 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.82% تغير السعر (7 أيام) -42.12%

معلومات سوق Vesta Finance (VSTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: