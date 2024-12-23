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سعر Vesper Finance (VSP)

USD

مخطط سعر Vesper Finance (VSP) المباشر

$0.277026
$0.277026$0.277026
-0.50%(1D)

سعر Vesper Finance (VSP) لليوم

سعر Vesper Finance (VSP) المباشر لليوم هو USD 0.277026. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.36M. يتم تحديث سعر VSP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vesper Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 202.48
- تغيير سعر Vesper Finance خلال اليوم هو -0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.51M

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أداء سعر Vesper Finance (VSP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vesper Finance مقابل USD هو $ -0.0015592130311388 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vesper Finance مقابل USD هو $ -0.0229345670 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vesper Finance مقابل USD هو $ +0.0126895083 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vesper Finance مقابل USD هو $ -0.0074929038082003 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0015592130311388-0.55%
30 يوم$ -0.0229345670-8.27%
60 يوم$ +0.0126895083+4.58%
90 يوم$ -0.0074929038082003-2.63%

تحليل سعر Vesper Finance (VSP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vesper Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.268372
$ 0.268372$ 0.268372

$ 0.297707
$ 0.297707$ 0.297707

$ 79.51
$ 79.51$ 79.51

+0.31%

-0.55%

+10.03%

معلومات سوق Vesper Finance (VSP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

$ 202.48
$ 202.48$ 202.48

8.51M
8.51M 8.51M

ما هو Vesper Finance ( VSP )

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المصدر Vesper Finance (VSP)

الموقع الرسمي

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عملة VSP إلى العملات المحلية

1 VSP إلى AUD
A$0.44047134
1 VSP إلى GBP
0.21885054
1 VSP إلى EUR
0.2631747
1 VSP إلى USD
$0.277026
1 VSP إلى MYR
RM1.24384674
1 VSP إلى TRY
9.74854494
1 VSP إلى JPY
¥43.32409614
1 VSP إلى RUB
28.46996202
1 VSP إلى INR
23.54443974
1 VSP إلى IDR
Rp4,468.16066478
1 VSP إلى PHP
16.2337236
1 VSP إلى EGP
￡E.14.09231262
1 VSP إلى BRL
R$1.68431808
1 VSP إلى CAD
C$0.39614718
1 VSP إلى BDT
32.96886426
1 VSP إلى NGN
428.83070748
1 VSP إلى UAH
11.57137602
1 VSP إلى VES
Bs14.128326
1 VSP إلى PKR
Rs76.79991798
1 VSP إلى KZT
144.88736826
1 VSP إلى THB
฿9.4881405
1 VSP إلى TWD
NT$9.03658812
1 VSP إلى CHF
Fr0.24655314
1 VSP إلى HKD
HK$2.15249202
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