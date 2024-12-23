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سعر Vesper Finance (VSP) المباشر لليوم هو USD 0.277026 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.36M . يتم تحديث سعر VSP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vesper Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 202.48 - تغيير سعر Vesper Finance خلال اليوم هو -0.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.51M

أداء سعر Vesper Finance (VSP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vesper Finance مقابل USD هو $ -0.0015592130311388 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vesper Finance مقابل USD هو $ -0.0229345670 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vesper Finance مقابل USD هو $ +0.0126895083 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vesper Finance مقابل USD هو $ -0.0074929038082003 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0015592130311388 -0.55% 30 يوم $ -0.0229345670 -8.27% 60 يوم $ +0.0126895083 +4.58% 90 يوم $ -0.0074929038082003 -2.63%

تحليل سعر Vesper Finance (VSP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vesper Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.268372$ 0.268372 $ 0.268372 24 ساعة مرتفع $ 0.297707$ 0.297707 $ 0.297707 عالية طوال الوقت $ 79.51$ 79.51 $ 79.51 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) -0.55% تغير السعر (7 أيام) +10.03%

معلومات سوق Vesper Finance (VSP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: