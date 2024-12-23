سعر Vesper Finance (VSP)
سعر Vesper Finance (VSP) المباشر لليوم هو USD 0.277026. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.36M. يتم تحديث سعر VSP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vesper Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 202.48
- تغيير سعر Vesper Finance خلال اليوم هو -0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.51M
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خلال اليوم، كان سعر Vesper Finance مقابل USD هو $ -0.0015592130311388 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vesper Finance مقابل USD هو $ -0.0229345670 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vesper Finance مقابل USD هو $ +0.0126895083 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vesper Finance مقابل USD هو $ -0.0074929038082003 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0015592130311388
|-0.55%
|30 يوم
|$ -0.0229345670
|-8.27%
|60 يوم
|$ +0.0126895083
|+4.58%
|90 يوم
|$ -0.0074929038082003
|-2.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vesper Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
-0.55%
+10.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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