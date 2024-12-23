سعر Verum Coin (VERUM)
سعر Verum Coin (VERUM) المباشر لليوم هو USD 1,136.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 106.26M. يتم تحديث سعر VERUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Verum Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.01K
- تغيير سعر Verum Coin خلال اليوم هو +0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 93.40K
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خلال اليوم، كان سعر Verum Coin مقابل USD هو $ +6.09 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Verum Coin مقابل USD هو $ +90.9553451500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Verum Coin مقابل USD هو $ +510.3357784000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Verum Coin مقابل USD هو $ +536.2420043269145 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +6.09
|+0.54%
|30 يوم
|$ +90.9553451500
|+8.00%
|60 يوم
|$ +510.3357784000
|+44.90%
|90 يوم
|$ +536.2420043269145
|+89.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Verum Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.88%
+0.54%
-46.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The security of the network is ensured through robust mathematical principles, granting individuals greater control over their assets. With accelerated transaction confirmation times and enhanced storage efficiency, Verum Coin strives to redefine the landscape of peer-to-peer transactions. Verum Coin serves as the native currency within the Verum ecosystem. Holders can use it for various purposes, including paying for premium features, tip content creators, make in-game purchases and rewards, participate in e-commerce transactions (pay in merchants), convert Verum Coin to fiat currency. Privacy: Verum Coin ensures user anonymity through advanced cryptographic techniques. Speed: Accelerated transaction confirmation times for seamless payments. Storage Efficiency: Efficient blockchain design for scalability.
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