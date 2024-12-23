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سعر Verum Coin (VERUM) المباشر لليوم هو USD 1,136.5 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 106.26M . يتم تحديث سعر VERUM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Verum Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.01K - تغيير سعر Verum Coin خلال اليوم هو +0.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 93.40K

أداء سعر Verum Coin (VERUM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Verum Coin مقابل USD هو $ +6.09 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Verum Coin مقابل USD هو $ +90.9553451500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Verum Coin مقابل USD هو $ +510.3357784000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Verum Coin مقابل USD هو $ +536.2420043269145 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +6.09 +0.54% 30 يوم $ +90.9553451500 +8.00% 60 يوم $ +510.3357784000 +44.90% 90 يوم $ +536.2420043269145 +89.34%

تحليل سعر Verum Coin (VERUM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Verum Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1,114.89$ 1,114.89 $ 1,114.89 24 ساعة مرتفع $ 1,147.74$ 1,147.74 $ 1,147.74 عالية طوال الوقت $ 2,238.27$ 2,238.27 $ 2,238.27 تغير السعر (1 ساعة) -0.88% تغير السعر (1يوم) +0.54% تغير السعر (7 أيام) -46.79%

معلومات سوق Verum Coin (VERUM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: