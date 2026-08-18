سعر Vertex Privacy اليوم

السعر المباشر لمشروع Vertex Privacy (VERTEX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VERTEX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VERTEX.

يحتل Vertex Privacy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,585.9، مع عرض متداول قدره 911.95M VERTEX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VERTEX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VERTEX بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و-2.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Vertex Privacy (VERTEX)

القيمة السوقية $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K إمداد دورة التداول 911.95M 911.95M 911.95M إجمالي العرض 911,954,095.3235459 911,954,095.3235459 911,954,095.3235459

القيمة السوقية الحالية لـ Vertex Privacy هي $ 14.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VERTEX يبلغ 911.95M، مع إجمالي عرض 911954095.3235459. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.59K.