سعر Verso (VSO)
سعر Verso (VSO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.21K. يتم تحديث سعر VSO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Verso الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.25K
- تغيير سعر Verso خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 94.75M
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خلال اليوم، كان سعر Verso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Verso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Verso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Verso مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.25%
|30 يوم
|$ 0
|-39.51%
|60 يوم
|$ 0
|-17.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Verso: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.25%
-67.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Verso is built for the regulated financial service industry and community-governed by its participants. It uses proprietary smart contracts to facilitate the distribution and product-specific money flow between financial service providers, regulated financial institutions, and their customers.
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