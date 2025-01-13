سعر Veritise (VTS)
سعر Veritise (VTS) المباشر لليوم هو USD 0.00457518. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Veritise الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.75K
- تغيير سعر Veritise خلال اليوم هو -53.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VTS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VTS.
خلال اليوم، كان سعر Veritise مقابل USD هو $ -0.00527501229090477 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Veritise مقابل USD هو $ -0.0034266396 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Veritise مقابل USD هو $ -0.0015738120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Veritise مقابل USD هو $ -0.005279548494628364 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00527501229090477
|-53.55%
|30 يوم
|$ -0.0034266396
|-74.89%
|60 يوم
|$ -0.0015738120
|-34.39%
|90 يوم
|$ -0.005279548494628364
|-53.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Veritise: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-10.42%
-53.55%
-30.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Veritise is bringing back trust across individuals, enterprises, and institutions through blockchain identity verification. From a real person or company to virtually any form of digital asset, all entities can be registered, verified, authorized, validated, and tracked immutably in our blockchain. Products, CV’s, objects, documents, news, opinions, reviews, information, IP, NFTs, artworks and much more: if it is veritised, you can trust it!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 VTS إلى AUD
A$0.0074117916
|1 VTS إلى GBP
￡0.0037058958
|1 VTS إلى EUR
€0.0044379246
|1 VTS إلى USD
$0.00457518
|1 VTS إلى MYR
RM0.0205425582
|1 VTS إلى TRY
₺0.161961372
|1 VTS إلى JPY
¥0.7213686306
|1 VTS إلى RUB
₽0.4649755434
|1 VTS إلى INR
₹0.3942432606
|1 VTS إلى IDR
Rp75.0029388192
|1 VTS إلى PHP
₱0.26993562
|1 VTS إلى EGP
￡E.0.23104659
|1 VTS إلى BRL
R$0.0280001016
|1 VTS إلى CAD
C$0.0065882592
|1 VTS إلى BDT
৳0.5605968054
|1 VTS إلى NGN
₦7.1264376234
|1 VTS إلى UAH
₴0.1943078946
|1 VTS إلى VES
Bs0.24248454
|1 VTS إلى PKR
Rs1.2797693496
|1 VTS إلى KZT
₸2.4258519396
|1 VTS إلى THB
฿0.1586672424
|1 VTS إلى TWD
NT$0.1514842098
|1 VTS إلى CHF
Fr0.0041634138
|1 VTS إلى HKD
HK$0.0355949004
|1 VTS إلى MAD
.د.م0.0461635662