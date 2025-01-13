سعر Veritaseum (VERI)
سعر Veritaseum (VERI) المباشر لليوم هو USD 23.64. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VERI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Veritaseum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.16K
- تغيير سعر Veritaseum خلال اليوم هو -7.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Veritaseum مقابل USD هو $ -1.81309725044473 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Veritaseum مقابل USD هو $ +4.0702146360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Veritaseum مقابل USD هو $ +7.1669198880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Veritaseum مقابل USD هو $ +8.070899620159074 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.81309725044473
|-7.12%
|30 يوم
|$ +4.0702146360
|+17.22%
|60 يوم
|$ +7.1669198880
|+30.32%
|90 يوم
|$ +8.070899620159074
|+51.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Veritaseum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-7.12%
+0.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Veritaseum builds blockchain-based, peer-to-peer capital markets as software on a global scale. We enable the seamless connection of parties and assets without the need for a third or authoritarian interest. Any entity with internet access can participate in these capital markets on a peer-to-peer and one-on-one basis.
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