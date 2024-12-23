احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر USDV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر USDV.

سعر Verified USD (USDV) المباشر لليوم هو USD 0.998909 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 603.96K . يتم تحديث سعر USDV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Verified USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.50K - تغيير سعر Verified USD خلال اليوم هو +0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 603.80K

أداء سعر Verified USD (USDV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Verified USD مقابل USD هو $ +0.001838 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Verified USD مقابل USD هو $ -0.0004892656 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Verified USD مقابل USD هو $ -0.0000797129 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Verified USD مقابل USD هو $ +0.0031346639630462 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.001838 +0.18% 30 يوم $ -0.0004892656 -0.04% 60 يوم $ -0.0000797129 -0.00% 90 يوم $ +0.0031346639630462 +0.31%

تحليل سعر Verified USD (USDV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Verified USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.989539$ 0.989539 $ 0.989539 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.18% تغير السعر (7 أيام) -0.48%

معلومات سوق Verified USD (USDV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: