سعر Verda City (VERDA)
سعر Verda City (VERDA) المباشر لليوم هو USD 0.00001063. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VERDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Verda City الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.01K
- تغيير سعر Verda City خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Verda City مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Verda City مقابل USD هو $ -0.0000102530 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Verda City مقابل USD هو $ -0.0000102115 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Verda City مقابل USD هو $ -0.0006494844532302544 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000102530
|-96.45%
|60 يوم
|$ -0.0000102115
|-96.06%
|90 يوم
|$ -0.0006494844532302544
|-98.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Verda City: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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