احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VERDA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VERDA.

سعر Verda City (VERDA) المباشر لليوم هو USD 0.00001063 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VERDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Verda City الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.01K - تغيير سعر Verda City خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Verda City (VERDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Verda City مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Verda City مقابل USD هو $ -0.0000102530 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Verda City مقابل USD هو $ -0.0000102115 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Verda City مقابل USD هو $ -0.0006494844532302544 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000102530 -96.45% 60 يوم $ -0.0000102115 -96.06% 90 يوم $ -0.0006494844532302544 -98.38%

تحليل سعر Verda City (VERDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Verda City: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00143829$ 0.00143829 $ 0.00143829 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Verda City (VERDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: