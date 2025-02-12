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سعر Verb Ai (VERB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VERB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Verb Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 251.87K - تغيير سعر Verb Ai خلال اليوم هو -43.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Verb Ai (VERB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Verb Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Verb Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Verb Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Verb Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -43.97% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Verb Ai (VERB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Verb Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01898045$ 0.01898045 $ 0.01898045 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -43.97% تغير السعر (7 أيام) -88.34%

معلومات سوق Verb Ai (VERB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: