سعر VeraOne (VRO)
سعر VeraOne (VRO) المباشر لليوم هو USD 73.79. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.83M. يتم تحديث سعر VRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VeraOne الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.63K
- تغيير سعر VeraOne خلال اليوم هو -1.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 295.61K
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خلال اليوم، كان سعر VeraOne مقابل USD هو $ -0.76765742568815 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VeraOne مقابل USD هو $ -11.8248179840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VeraOne مقابل USD هو $ -12.1325444210 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VeraOne مقابل USD هو $ -10.04955994520791 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.76765742568815
|-1.02%
|30 يوم
|$ -11.8248179840
|-16.02%
|60 يوم
|$ -12.1325444210
|-16.44%
|90 يوم
|$ -10.04955994520791
|-11.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VeraOne: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-1.02%
-14.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VeraOne is a gold-backed stablecoin, made by the French leader in sales and safekeeping of physical gold and silver assets.
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€70.1005
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$73.79
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RM331.3171
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₺2,596.6701
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¥11,540.0181
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₹6,271.4121
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Rp1,190,161.1237
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₱4,324.094
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฿2,527.3075
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