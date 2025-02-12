سعر Venus XVS (VXVS)
سعر Venus XVS (VXVS) المباشر لليوم هو USD 0.126544. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VXVS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venus XVS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Venus XVS خلال اليوم هو +7.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Venus XVS مقابل USD هو $ +0.00828279 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus XVS مقابل USD هو $ -0.0420346013 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus XVS مقابل USD هو $ -0.0536511760 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus XVS مقابل USD هو $ -0.02261786156684605 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00828279
|+7.03%
|30 يوم
|$ -0.0420346013
|-33.21%
|60 يوم
|$ -0.0536511760
|-42.39%
|90 يوم
|$ -0.02261786156684605
|-15.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus XVS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
+7.03%
+19.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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