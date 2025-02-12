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سعر Venus XVS (VXVS) المباشر لليوم هو USD 0.126544 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VXVS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus XVS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Venus XVS خلال اليوم هو +7.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus XVS (VXVS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus XVS مقابل USD هو $ +0.00828279 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus XVS مقابل USD هو $ -0.0420346013 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus XVS مقابل USD هو $ -0.0536511760 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus XVS مقابل USD هو $ -0.02261786156684605 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00828279 +7.03% 30 يوم $ -0.0420346013 -33.21% 60 يوم $ -0.0536511760 -42.39% 90 يوم $ -0.02261786156684605 -15.16%

تحليل سعر Venus XVS (VXVS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus XVS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.117696$ 0.117696 $ 0.117696 24 ساعة مرتفع $ 0.13871$ 0.13871 $ 0.13871 عالية طوال الوقت $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) +7.03% تغير السعر (7 أيام) +19.40%

معلومات سوق Venus XVS (VXVS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: