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سعر Venus XRP (VXRP) المباشر لليوم هو USD 0.04966258 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VXRP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus XRP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Venus XRP خلال اليوم هو -0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus XRP (VXRP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus XRP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus XRP مقابل USD هو $ -0.0021675133 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus XRP مقابل USD هو $ +0.0001899444 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus XRP مقابل USD هو $ +0.035716638590961704 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.08% 30 يوم $ -0.0021675133 -4.36% 60 يوم $ +0.0001899444 +0.38% 90 يوم $ +0.035716638590961704 +256.11%

تحليل سعر Venus XRP (VXRP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus XRP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04846778$ 0.04846778 $ 0.04846778 24 ساعة مرتفع $ 0.051427$ 0.051427 $ 0.051427 عالية طوال الوقت $ 0.068902$ 0.068902 $ 0.068902 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) -0.08% تغير السعر (7 أيام) -3.85%

معلومات سوق Venus XRP (VXRP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: