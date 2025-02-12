سعر Venus XRP (VXRP)
سعر Venus XRP (VXRP) المباشر لليوم هو USD 0.04966258. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VXRP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venus XRP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Venus XRP خلال اليوم هو -0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VXRP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VXRP.
خلال اليوم، كان سعر Venus XRP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus XRP مقابل USD هو $ -0.0021675133 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus XRP مقابل USD هو $ +0.0001899444 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus XRP مقابل USD هو $ +0.035716638590961704 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.08%
|30 يوم
|$ -0.0021675133
|-4.36%
|60 يوم
|$ +0.0001899444
|+0.38%
|90 يوم
|$ +0.035716638590961704
|+256.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus XRP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
-0.08%
-3.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 VXRP إلى AUD
A$0.0784668764
|1 VXRP إلى GBP
￡0.039730064
|1 VXRP إلى EUR
€0.0476760768
|1 VXRP إلى USD
$0.04966258
|1 VXRP إلى MYR
RM0.2214951068
|1 VXRP إلى TRY
₺1.7898393832
|1 VXRP إلى JPY
¥7.5700670694
|1 VXRP إلى RUB
₽4.7919423442
|1 VXRP إلى INR
₹4.3097186924
|1 VXRP إلى IDR
Rp814.1405254752
|1 VXRP إلى PHP
₱2.8888722786
|1 VXRP إلى EGP
￡E.2.5049805352
|1 VXRP إلى BRL
R$0.2860564608
|1 VXRP إلى CAD
C$0.0705208636
|1 VXRP إلى BDT
৳6.0320169668
|1 VXRP إلى NGN
₦74.680104675
|1 VXRP إلى UAH
₴2.0704329602
|1 VXRP إلى VES
Bs2.9797548
|1 VXRP إلى PKR
Rs13.8563564458
|1 VXRP إلى KZT
₸25.1327418606
|1 VXRP إلى THB
฿1.6915074748
|1 VXRP إلى TWD
NT$1.6299258756
|1 VXRP إلى CHF
Fr0.0451929478
|1 VXRP إلى HKD
HK$0.3868714982
|1 VXRP إلى MAD
.د.م0.4986123032