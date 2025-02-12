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سعر Venus USDC (VUSDC) المباشر لليوم هو USD 0.02529469 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Venus USDC خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus USDC (VUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus USDC مقابل USD هو $ +0.0001693150 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus USDC مقابل USD هو $ +0.0003787803 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus USDC مقابل USD هو $ +0.000533112109570974 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ +0.0001693150 +0.67% 60 يوم $ +0.0003787803 +1.50% 90 يوم $ +0.000533112109570974 +2.15%

تحليل سعر Venus USDC (VUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02526374$ 0.02526374 $ 0.02526374 24 ساعة مرتفع $ 0.02533941$ 0.02533941 $ 0.02533941 عالية طوال الوقت $ 0.226561$ 0.226561 $ 0.226561 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.52%

معلومات سوق Venus USDC (VUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: