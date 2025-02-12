سعر Venus USDC (VUSDC)
سعر Venus USDC (VUSDC) المباشر لليوم هو USD 0.02529469. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venus USDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Venus USDC خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Venus USDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus USDC مقابل USD هو $ +0.0001693150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus USDC مقابل USD هو $ +0.0003787803 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus USDC مقابل USD هو $ +0.000533112109570974 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ +0.0001693150
|+0.67%
|60 يوم
|$ +0.0003787803
|+1.50%
|90 يوم
|$ +0.000533112109570974
|+2.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.01%
+0.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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