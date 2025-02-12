سعر Venus SXP (VSXP)
سعر Venus SXP (VSXP) المباشر لليوم هو USD 0.00470194. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VSXP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venus SXP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Venus SXP خلال اليوم هو -0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Venus SXP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus SXP مقابل USD هو $ -0.0014510431 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus SXP مقابل USD هو $ -0.0018325162 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus SXP مقابل USD هو $ -0.002141227434991101 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.61%
|30 يوم
|$ -0.0014510431
|-30.86%
|60 يوم
|$ -0.0018325162
|-38.97%
|90 يوم
|$ -0.002141227434991101
|-31.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus SXP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
-0.61%
+3.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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