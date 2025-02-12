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سعر Venus SXP (VSXP) المباشر لليوم هو USD 0.00470194 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VSXP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus SXP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Venus SXP خلال اليوم هو -0.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus SXP (VSXP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus SXP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus SXP مقابل USD هو $ -0.0014510431 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus SXP مقابل USD هو $ -0.0018325162 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus SXP مقابل USD هو $ -0.002141227434991101 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.61% 30 يوم $ -0.0014510431 -30.86% 60 يوم $ -0.0018325162 -38.97% 90 يوم $ -0.002141227434991101 -31.29%

تحليل سعر Venus SXP (VSXP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus SXP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00462226$ 0.00462226 $ 0.00462226 24 ساعة مرتفع $ 0.00498832$ 0.00498832 $ 0.00498832 عالية طوال الوقت $ 0.116049$ 0.116049 $ 0.116049 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) -0.61% تغير السعر (7 أيام) +3.12%

معلومات سوق Venus SXP (VSXP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: