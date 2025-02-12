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سعر Venus Reward (VRT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VRT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus Reward الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 146.36 - تغيير سعر Venus Reward خلال اليوم هو -1.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus Reward (VRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus Reward مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus Reward مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus Reward مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus Reward مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.05% 30 يوم $ 0 -15.36% 60 يوم $ 0 -18.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Venus Reward (VRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus Reward: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01474414$ 0.01474414 $ 0.01474414 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -1.05% تغير السعر (7 أيام) -17.17%

معلومات سوق Venus Reward (VRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: