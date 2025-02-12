سعر Venus Reward (VRT)
سعر Venus Reward (VRT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venus Reward الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 146.36
- تغيير سعر Venus Reward خلال اليوم هو -1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Venus Reward مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus Reward مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus Reward مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus Reward مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.05%
|30 يوم
|$ 0
|-15.36%
|60 يوم
|$ 0
|-18.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus Reward: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-1.05%
-17.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venus Reward Token is a mechanism created to become an additional mining distribution to suppliers and borrowers of Venus Protocol. Venus (XVS) token will continue to exist as a governance token for the protocol.
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