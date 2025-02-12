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سعر Venus LTC (VLTC) المباشر لليوم هو USD 2.43 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VLTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus LTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Venus LTC خلال اليوم هو -0.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus LTC (VLTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus LTC مقابل USD هو $ -0.020179522106782 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus LTC مقابل USD هو $ +0.3815124300 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus LTC مقابل USD هو $ -0.0383505030 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus LTC مقابل USD هو $ +0.9081193292293966 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.020179522106782 -0.82% 30 يوم $ +0.3815124300 +15.70% 60 يوم $ -0.0383505030 -1.57% 90 يوم $ +0.9081193292293966 +59.67%

تحليل سعر Venus LTC (VLTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus LTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.41$ 2.41 $ 2.41 24 ساعة مرتفع $ 2.67$ 2.67 $ 2.67 عالية طوال الوقت $ 8.22$ 8.22 $ 8.22 تغير السعر (1 ساعة) -0.72% تغير السعر (1يوم) -0.82% تغير السعر (7 أيام) +19.18%

معلومات سوق Venus LTC (VLTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: