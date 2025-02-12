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سعر Venus LINK (VLINK) المباشر لليوم هو USD 0.381738 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VLINK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus LINK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Venus LINK خلال اليوم هو -0.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus LINK (VLINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus LINK مقابل USD هو $ -0.0016601687507146 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus LINK مقابل USD هو $ -0.0243007921 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus LINK مقابل USD هو $ -0.1278295501 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus LINK مقابل USD هو $ +0.10969196065551277 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0016601687507146 -0.43% 30 يوم $ -0.0243007921 -6.36% 60 يوم $ -0.1278295501 -33.48% 90 يوم $ +0.10969196065551277 +40.32%

تحليل سعر Venus LINK (VLINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus LINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.373045$ 0.373045 $ 0.373045 24 ساعة مرتفع $ 0.402104$ 0.402104 $ 0.402104 عالية طوال الوقت $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) -0.43% تغير السعر (7 أيام) -5.88%

معلومات سوق Venus LINK (VLINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: