سعر Venus LINK (VLINK)
سعر Venus LINK (VLINK) المباشر لليوم هو USD 0.381738. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VLINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venus LINK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Venus LINK خلال اليوم هو -0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Venus LINK مقابل USD هو $ -0.0016601687507146 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus LINK مقابل USD هو $ -0.0243007921 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus LINK مقابل USD هو $ -0.1278295501 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus LINK مقابل USD هو $ +0.10969196065551277 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0016601687507146
|-0.43%
|30 يوم
|$ -0.0243007921
|-6.36%
|60 يوم
|$ -0.1278295501
|-33.48%
|90 يوم
|$ +0.10969196065551277
|+40.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus LINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
-0.43%
-5.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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