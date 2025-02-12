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سعر Venus FIL (VFIL) المباشر لليوم هو USD 0.068908 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VFIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus FIL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Venus FIL خلال اليوم هو -2.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus FIL (VFIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus FIL مقابل USD هو $ -0.00179785971472275 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus FIL مقابل USD هو $ -0.0241756482 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus FIL مقابل USD هو $ -0.0351022175 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus FIL مقابل USD هو $ -0.01435279395386408 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00179785971472275 -2.55% 30 يوم $ -0.0241756482 -35.08% 60 يوم $ -0.0351022175 -50.94% 90 يوم $ -0.01435279395386408 -17.23%

تحليل سعر Venus FIL (VFIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus FIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.067756$ 0.067756 $ 0.067756 24 ساعة مرتفع $ 0.073085$ 0.073085 $ 0.073085 عالية طوال الوقت $ 4.71$ 4.71 $ 4.71 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -2.55% تغير السعر (7 أيام) +2.31%

معلومات سوق Venus FIL (VFIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: