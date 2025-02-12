سعر Venus ETH (VETH)
سعر Venus ETH (VETH) المباشر لليوم هو USD 54.41. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venus ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Venus ETH خلال اليوم هو -2.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Venus ETH مقابل USD هو $ -1.18704952271497 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus ETH مقابل USD هو $ -11.0714501790 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus ETH مقابل USD هو $ -18.1177519370 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus ETH مقابل USD هو $ -11.62640094692703 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.18704952271497
|-2.14%
|30 يوم
|$ -11.0714501790
|-20.34%
|60 يوم
|$ -18.1177519370
|-33.29%
|90 يوم
|$ -11.62640094692703
|-17.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-2.14%
-4.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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