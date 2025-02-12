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سعر Venus ETH (VETH) المباشر لليوم هو USD 54.41 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Venus ETH خلال اليوم هو -2.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus ETH (VETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus ETH مقابل USD هو $ -1.18704952271497 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus ETH مقابل USD هو $ -11.0714501790 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus ETH مقابل USD هو $ -18.1177519370 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus ETH مقابل USD هو $ -11.62640094692703 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.18704952271497 -2.14% 30 يوم $ -11.0714501790 -20.34% 60 يوم $ -18.1177519370 -33.29% 90 يوم $ -11.62640094692703 -17.60%

تحليل سعر Venus ETH (VETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 53.83$ 53.83 $ 53.83 24 ساعة مرتفع $ 56.61$ 56.61 $ 56.61 عالية طوال الوقت $ 98.04$ 98.04 $ 98.04 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -2.14% تغير السعر (7 أيام) -4.77%

معلومات سوق Venus ETH (VETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: