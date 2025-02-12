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سعر Venus DOT (VDOT) المباشر لليوم هو USD 0.110076 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VDOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus DOT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Venus DOT خلال اليوم هو -6.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus DOT (VDOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus DOT مقابل USD هو $ -0.0072789645162107 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus DOT مقابل USD هو $ -0.0267439328 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus DOT مقابل USD هو $ -0.0512941611 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus DOT مقابل USD هو $ -0.0058651436806452 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0072789645162107 -6.24% 30 يوم $ -0.0267439328 -24.29% 60 يوم $ -0.0512941611 -46.59% 90 يوم $ -0.0058651436806452 -5.05%

تحليل سعر Venus DOT (VDOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus DOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.10792$ 0.10792 $ 0.10792 24 ساعة مرتفع $ 0.117128$ 0.117128 $ 0.117128 عالية طوال الوقت $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) -6.24% تغير السعر (7 أيام) +2.27%

معلومات سوق Venus DOT (VDOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: