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سعر Venus DAI (VDAI) المباشر لليوم هو USD 0.02489482 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus DAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Venus DAI خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus DAI (VDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus DAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus DAI مقابل USD هو $ +0.0001413229 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus DAI مقابل USD هو $ +0.0003990241 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus DAI مقابل USD هو $ +0.000624782716292438 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ +0.0001413229 +0.57% 60 يوم $ +0.0003990241 +1.60% 90 يوم $ +0.000624782716292438 +2.57%

تحليل سعر Venus DAI (VDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus DAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02486248$ 0.02486248 $ 0.02486248 24 ساعة مرتفع $ 0.02493596$ 0.02493596 $ 0.02493596 عالية طوال الوقت $ 0.02525088$ 0.02525088 $ 0.02525088 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.22%

معلومات سوق Venus DAI (VDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: