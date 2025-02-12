سعر Venus DAI (VDAI)
سعر Venus DAI (VDAI) المباشر لليوم هو USD 0.02489482. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venus DAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Venus DAI خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Venus DAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus DAI مقابل USD هو $ +0.0001413229 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus DAI مقابل USD هو $ +0.0003990241 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus DAI مقابل USD هو $ +0.000624782716292438 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ +0.0001413229
|+0.57%
|60 يوم
|$ +0.0003990241
|+1.60%
|90 يوم
|$ +0.000624782716292438
|+2.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus DAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.01%
+0.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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