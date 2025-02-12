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سعر Venus BUSD (VBUSD) المباشر لليوم هو USD 0.02225766 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VBUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus BUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Venus BUSD خلال اليوم هو +0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus BUSD (VBUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus BUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus BUSD مقابل USD هو $ +0.0000375041 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus BUSD مقابل USD هو $ +0.0002621284 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus BUSD مقابل USD هو $ +0.000040566091768097 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.18% 30 يوم $ +0.0000375041 +0.17% 60 يوم $ +0.0002621284 +1.18% 90 يوم $ +0.000040566091768097 +0.18%

تحليل سعر Venus BUSD (VBUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus BUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02137099$ 0.02137099 $ 0.02137099 24 ساعة مرتفع $ 0.02236142$ 0.02236142 $ 0.02236142 عالية طوال الوقت $ 0.057619$ 0.057619 $ 0.057619 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +0.18% تغير السعر (7 أيام) +0.68%

معلومات سوق Venus BUSD (VBUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: