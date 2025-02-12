سعر Venus BUSD (VBUSD)
سعر Venus BUSD (VBUSD) المباشر لليوم هو USD 0.02225766. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VBUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venus BUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Venus BUSD خلال اليوم هو +0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Venus BUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus BUSD مقابل USD هو $ +0.0000375041 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus BUSD مقابل USD هو $ +0.0002621284 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus BUSD مقابل USD هو $ +0.000040566091768097 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.18%
|30 يوم
|$ +0.0000375041
|+0.17%
|60 يوم
|$ +0.0002621284
|+1.18%
|90 يوم
|$ +0.000040566091768097
|+0.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus BUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+0.18%
+0.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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