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سعر Venus BTC (VBTC) المباشر لليوم هو USD 1,956.05 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.90K - تغيير سعر Venus BTC خلال اليوم هو -2.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus BTC (VBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus BTC مقابل USD هو $ -41.019287977844 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus BTC مقابل USD هو $ +56.2826002800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus BTC مقابل USD هو $ -108.3233105300 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus BTC مقابل USD هو $ +114.320699575774 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -41.019287977844 -2.05% 30 يوم $ +56.2826002800 +2.88% 60 يوم $ -108.3233105300 -5.53% 90 يوم $ +114.320699575774 +6.21%

تحليل سعر Venus BTC (VBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1,930.45$ 1,930.45 $ 1,930.45 24 ساعة مرتفع $ 1,999.97$ 1,999.97 $ 1,999.97 عالية طوال الوقت $ 2,216.08$ 2,216.08 $ 2,216.08 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) -2.05% تغير السعر (7 أيام) -1.75%

معلومات سوق Venus BTC (VBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: