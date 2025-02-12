سعر Venus BTC (VBTC)
سعر Venus BTC (VBTC) المباشر لليوم هو USD 1,956.05. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venus BTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.90K
- تغيير سعر Venus BTC خلال اليوم هو -2.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Venus BTC مقابل USD هو $ -41.019287977844 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus BTC مقابل USD هو $ +56.2826002800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus BTC مقابل USD هو $ -108.3233105300 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus BTC مقابل USD هو $ +114.320699575774 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -41.019287977844
|-2.05%
|30 يوم
|$ +56.2826002800
|+2.88%
|60 يوم
|$ -108.3233105300
|-5.53%
|90 يوم
|$ +114.320699575774
|+6.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
-2.05%
-1.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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