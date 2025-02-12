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سعر Venus BETH (VBETH) المباشر لليوم هو USD 57.16 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VBETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus BETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Venus BETH خلال اليوم هو -3.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus BETH (VBETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus BETH مقابل USD هو $ -2.15498001564776 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus BETH مقابل USD هو $ -10.6314684840 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus BETH مقابل USD هو $ -18.7942308640 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus BETH مقابل USD هو $ -12.12044010855055 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.15498001564776 -3.64% 30 يوم $ -10.6314684840 -18.59% 60 يوم $ -18.7942308640 -32.88% 90 يوم $ -12.12044010855055 -17.49%

تحليل سعر Venus BETH (VBETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus BETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 56.28$ 56.28 $ 56.28 24 ساعة مرتفع $ 59.18$ 59.18 $ 59.18 عالية طوال الوقت $ 91.12$ 91.12 $ 91.12 تغير السعر (1 ساعة) +0.51% تغير السعر (1يوم) -3.64% تغير السعر (7 أيام) -4.52%

معلومات سوق Venus BETH (VBETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: