سعر Venus BETH (VBETH)
سعر Venus BETH (VBETH) المباشر لليوم هو USD 57.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VBETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venus BETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Venus BETH خلال اليوم هو -3.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Venus BETH مقابل USD هو $ -2.15498001564776 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus BETH مقابل USD هو $ -10.6314684840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus BETH مقابل USD هو $ -18.7942308640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus BETH مقابل USD هو $ -12.12044010855055 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.15498001564776
|-3.64%
|30 يوم
|$ -10.6314684840
|-18.59%
|60 يوم
|$ -18.7942308640
|-32.88%
|90 يوم
|$ -12.12044010855055
|-17.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus BETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
-3.64%
-4.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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