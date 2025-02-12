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سعر Venus BCH (VBCH) المباشر لليوم هو USD 6.88 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VBCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus BCH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Venus BCH خلال اليوم هو -3.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus BCH (VBCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus BCH مقابل USD هو $ -0.226177813802102 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus BCH مقابل USD هو $ -1.5932931040 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus BCH مقابل USD هو $ -2.7044516320 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus BCH مقابل USD هو $ -2.309985249181337 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.226177813802102 -3.19% 30 يوم $ -1.5932931040 -23.15% 60 يوم $ -2.7044516320 -39.30% 90 يوم $ -2.309985249181337 -25.13%

تحليل سعر Venus BCH (VBCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus BCH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.77$ 6.77 $ 6.77 24 ساعة مرتفع $ 7.1$ 7.1 $ 7.1 عالية طوال الوقت $ 32.13$ 32.13 $ 32.13 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) -3.19% تغير السعر (7 أيام) -0.15%

معلومات سوق Venus BCH (VBCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: