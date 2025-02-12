سعر Venus BCH (VBCH)
سعر Venus BCH (VBCH) المباشر لليوم هو USD 6.88. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VBCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venus BCH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Venus BCH خلال اليوم هو -3.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Venus BCH مقابل USD هو $ -0.226177813802102 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus BCH مقابل USD هو $ -1.5932931040 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus BCH مقابل USD هو $ -2.7044516320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus BCH مقابل USD هو $ -2.309985249181337 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.226177813802102
|-3.19%
|30 يوم
|$ -1.5932931040
|-23.15%
|60 يوم
|$ -2.7044516320
|-39.30%
|90 يوم
|$ -2.309985249181337
|-25.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus BCH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
-3.19%
-0.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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