سعر Vention (VENTION)
سعر Vention (VENTION) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VENTION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vention الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.54
- تغيير سعر Vention خلال اليوم هو -0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vention مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vention مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vention مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vention مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.40%
|30 يوم
|$ 0
|-1.83%
|60 يوم
|$ 0
|-3.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vention: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-0.40%
+0.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vention is an ERC20 token on the Binance Smart Chain that would fuel the Vention Ecosystem. Vention NFT is all about valuable and collectible, gaining value and fame as well as protection of undervalued talents and skills.
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