توكنوميكس Vent Finance (VENT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vent Finance (VENT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vent Finance (VENT) VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole. VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them. Platform-level identity verification: simple, one-time process.

Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment.

Projects selected by the community and vetted by the team.

Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO)

Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate.

Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators.

Secure environment for trusted partners and community members to transact.

Trusted entity & team in compliance with international regulations.

Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members.

Project Support through Incubation Partners. الموقع الرسمي: https://www.vent.finance/ اشتر VENT الآن!

توكنوميكس Vent Finance (VENT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vent Finance (VENT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 140.29K $ 140.29K $ 140.29K إجمالي العرض: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M العرض المتداول: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 140.29K $ 140.29K $ 140.29K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00056116 $ 0.00056116 $ 0.00056116 معرفة المزيد عن سعر Vent Finance (VENT)

توكنوميكس Vent Finance (VENT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vent Finance (VENT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VENT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VENT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VENT، استكشف السعر المباشر لتوكن VENT!

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