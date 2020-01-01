توكنوميكس Veno Finance (VNO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Veno Finance (VNO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Veno Finance (VNO) Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners

Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure

We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises

LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability

We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO الموقع الرسمي: https://veno.finance/ الوثيقة البيضاء: https://veno-finance.gitbook.io/veno-finance/veno/litepaper اشتر VNO الآن!

توكنوميكس Veno Finance (VNO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Veno Finance (VNO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.96M $ 8.96M $ 8.96M إجمالي العرض: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B العرض المتداول: $ 512.93M $ 512.93M $ 512.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 32.85M $ 32.85M $ 32.85M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.521713 $ 0.521713 $ 0.521713 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01111337 $ 0.01111337 $ 0.01111337 السعر الحالي: $ 0.0174614 $ 0.0174614 $ 0.0174614 معرفة المزيد عن سعر Veno Finance (VNO)

توكنوميكس Veno Finance (VNO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Veno Finance (VNO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VNO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VNO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VNO، استكشف السعر المباشر لتوكن VNO!

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