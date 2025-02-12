سعر Veno Finance Staked ETH (LETH)
سعر Veno Finance Staked ETH (LETH) المباشر لليوم هو USD 2,743.51. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Veno Finance Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.27K
- تغيير سعر Veno Finance Staked ETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Veno Finance Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Veno Finance Staked ETH مقابل USD هو $ -447.0826639510 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Veno Finance Staked ETH مقابل USD هو $ -875.1920357950 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Veno Finance Staked ETH مقابل USD هو $ -537.362475058167 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -447.0826639510
|-16.29%
|60 يوم
|$ -875.1920357950
|-31.90%
|90 يوم
|$ -537.362475058167
|-16.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Veno Finance Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Veno Finance - LETH - Adding new cryptoasset to current listing
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