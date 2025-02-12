سعر Venator Universe (VNT)
سعر Venator Universe (VNT) المباشر لليوم هو USD 0.393342. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venator Universe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 125.36K
- تغيير سعر Venator Universe خلال اليوم هو -0.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Venator Universe مقابل USD هو $ -0.0019452247015274 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venator Universe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venator Universe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venator Universe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0019452247015274
|-0.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venator Universe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.90%
-0.49%
-6.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venator Universe is a sci-fi RPG survival game that utilizes blockchain infrastructure and is fortified with Web 3 security solutions. Players experience a plethora of entertainment elements, from mining and gathering to production and arena tournaments, from hoverbike races to crate hunting, and from construction to colony plundering. In our game, where virtual values turn into real ones, whether you want to socialize at the space station, incite chaos on PvP open planets, or establish your own civilization on a secure habitat planet We're confident you'll enjoy your time with us. Get your ticket now and board the ship!
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