احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VNT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VNT.

سعر Venator Universe (VNT) المباشر لليوم هو USD 0.393342 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venator Universe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 125.36K - تغيير سعر Venator Universe خلال اليوم هو -0.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venator Universe (VNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venator Universe مقابل USD هو $ -0.0019452247015274 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venator Universe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venator Universe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venator Universe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0019452247015274 -0.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Venator Universe (VNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venator Universe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.371527$ 0.371527 $ 0.371527 24 ساعة مرتفع $ 0.407329$ 0.407329 $ 0.407329 عالية طوال الوقت $ 0.439031$ 0.439031 $ 0.439031 تغير السعر (1 ساعة) -0.90% تغير السعر (1يوم) -0.49% تغير السعر (7 أيام) -6.98%

معلومات سوق Venator Universe (VNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: