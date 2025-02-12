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سعر Venator Universe (VNT)

USD

مخطط سعر Venator Universe (VNT) المباشر

$0.393193
$0.393193$0.393193
-0.40%(1D)

سعر Venator Universe (VNT) لليوم

سعر Venator Universe (VNT) المباشر لليوم هو USD 0.393342. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venator Universe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 125.36K
- تغيير سعر Venator Universe خلال اليوم هو -0.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Venator Universe (VNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venator Universe مقابل USD هو $ -0.0019452247015274 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venator Universe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venator Universe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venator Universe مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0019452247015274-0.49%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Venator Universe (VNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venator Universe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.371527
$ 0.371527$ 0.371527

$ 0.407329
$ 0.407329$ 0.407329

$ 0.439031
$ 0.439031$ 0.439031

-0.90%

-0.49%

-6.98%

معلومات سوق Venator Universe (VNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 125.36K
$ 125.36K$ 125.36K

0.00
0.00 0.00

ما هو Venator Universe ( VNT )

Venator Universe is a sci-fi RPG survival game that utilizes blockchain infrastructure and is fortified with Web 3 security solutions. Players experience a plethora of entertainment elements, from mining and gathering to production and arena tournaments, from hoverbike races to crate hunting, and from construction to colony plundering. In our game, where virtual values turn into real ones, whether you want to socialize at the space station, incite chaos on PvP open planets, or establish your own civilization on a secure habitat planet We're confident you'll enjoy your time with us. Get your ticket now and board the ship!

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المصدر Venator Universe (VNT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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عملة VNT إلى العملات المحلية

1 VNT إلى AUD
A$0.62541378
1 VNT إلى GBP
0.3146736
1 VNT إلى EUR
0.37760832
1 VNT إلى USD
$0.393342
1 VNT إلى MYR
RM1.75430532
1 VNT إلى TRY
14.1996462
1 VNT إلى JPY
¥60.4173312
1 VNT إلى RUB
37.1314848
1 VNT إلى INR
34.17355296
1 VNT إلى IDR
Rp6,448.22847648
1 VNT إلى PHP
22.88463756
1 VNT إلى EGP
￡E.19.91883888
1 VNT إلى BRL
R$2.26564992
1 VNT إلى CAD
C$0.55854564
1 VNT إلى BDT
47.6140491
1 VNT إلى NGN
590.603013
1 VNT إلى UAH
16.39842798
1 VNT إلى VES
Bs23.60052
1 VNT إلى PKR
Rs109.74635142
1 VNT إلى KZT
198.35450376
1 VNT إلى THB
฿13.4129622
1 VNT إلى TWD
NT$12.91341786
1 VNT إلى CHF
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1 VNT إلى HKD
HK$3.06020076
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