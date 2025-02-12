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سعر Vemate (VMT) المباشر لليوم هو USD 0.00342181 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VMT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vemate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 239.57 - تغيير سعر Vemate خلال اليوم هو -0.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Vemate (VMT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vemate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vemate مقابل USD هو $ -0.0007025403 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vemate مقابل USD هو $ -0.0010052004 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vemate مقابل USD هو $ -0.001264792482330116 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.58% 30 يوم $ -0.0007025403 -20.53% 60 يوم $ -0.0010052004 -29.37% 90 يوم $ -0.001264792482330116 -26.98%

تحليل سعر Vemate (VMT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vemate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00337905$ 0.00337905 $ 0.00337905 24 ساعة مرتفع $ 0.00347288$ 0.00347288 $ 0.00347288 عالية طوال الوقت $ 0.069133$ 0.069133 $ 0.069133 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.58% تغير السعر (7 أيام) +10.05%

معلومات سوق Vemate (VMT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: